بوسى عن طليقها وليد فطين: هو وأهله كانوا عايشين على خيرى بعد ربنا

قالت الفنانة بوسي: جلست قعدة عرب مع طليقي "وليد فطين" وحكموا عليا أنه ياخد 4 ملايين جنيه من شقايا عشان يبعد عني، ووقتها كان رصيدي في البنك صفر، ومكنش معايا أكتر من 10 آلاف جنيه، معقبة: "كل ذلك عشان يتنازل عن 17 قضية رافعهم عليا".

علاقتها بشقيقة طليقها

وأضافت بوسي، خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة"، المذاع على قناة المحور، أنها كانت تعامل شقيقته بود ومحبة، ووقتها كنت بصرف عليها وعلى أخوها وعلى ابني، وهو كان بيرمي ليا فتافيت، مردفة: "كان هو وأهله عايشين على خيري بعد ربنا".

وتابعت: "راح عند اللي يحاسبه، بس مشوفتش بهدلة ومرمطة غير على إيديه، أنا اللي شوفته منه مش شوية، كفاية سمعتي اللي بهدلها، واتكلم في شرفي بالباطل".