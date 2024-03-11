بوسى لطليقها هشام ربيع: دخل السجن عشان يحمينى.. ولسه بحبك

كشفت الفنانة بوسي، كواليس زواجها من هشام ربيع، قائلة: "أنا متجوزش راجل متجوز أبدًا، ولما اتجوزنا كان مطلق، وبينا دلوقتي كل خير واحترام رغم الطلاق".

وأضافت بوسي، خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة المحور: "رجع زواجه من طليقته بناءً على طلبها من أجل أبنائه، وطلب مني الوقوف بجانبه، وصدقته، وللأسف وقتها مكنش لسه في بينا عشرة إحنا حبينا بعض واتجوزنا".

دخل السجن بسببي عشان يحميني

وتابعت: "هشام دخل السجن بسببي عشان يحميني من عالم نصابة بتلف حواليا، وللأسف اتطلقنا بسبب أن فيه ناس كتير مش حابين وجودنا مع بعض".

وأردفت: "عمري ما كنت هاسيبه ومقدرة كل اللي عمله عشاني، وأحب أقوله: يا هشام أنت عارف ومتأكد إني مشفتش حد وقف جنبي زيك، ولا هشوف حد في جدعنتك ورجولتك، وفعلًا مشوفتش حد في نضافتك ولا حنيتك وكرمك، ولسه بحبك".