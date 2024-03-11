الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف سيقضى أهالى غزة شهر رمضان تحت عدوان الاحتلال الإسرائيلى؟.. سياسي يجيب

غزة
غزة

أجاب الدكتور ماهر صافي، الكاتب السياسي الفلسطيني، على سؤال كيف سيقضي أهالي غزة شهر رمضان تحت عدوان الاحتلال الإسرائيلي؟، قائلًا: إن الوضع مختلف تمامًا هذا العام في قطاع غزة، من طقوس كان يقيمها الأهالي في القطاع.

ما يزيد علي 31 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء

وأضاف صافي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الشعب الفلسطيني يعيش أزمة حقيقية، وإبادة من قبل المحتل الإسرائيلي ما يزيد علي 31 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء، وهناك عمليات مستمرة لتدمير البيوت التي دمرت أكثر من 85% من البنى التحتية للقطاع.

وأوضح الكاتب السياسي، أن الأهالي في غزة أقاموا احتفالات بسيطة بين الخيام، لافتًا إلى أن هناك العشرات يسقطون يوميًا بسبب سوء التغذية ونقص الأدوية والمعدات الطبية، وقلة المساعدات الإنسانية، رغم الدور الكبير الذي تقوم به مصر لإدخال المساعدات.

غزة أهالي غزة عدوان الاحتلال الاسرائيلي شهر رمضان الاحتلال

مواد متعلقة

موقف السيدة نفيسة من الإمام الشافعي بعد اضطهاده من بعض المالكية

إمام مسجد السيدة نفيسة يكشف معلومات عن البيت الأول لـ"نفيسة العلوم"

خبير يكشف حجم خسائر الاقتصاد الفلسطينى منذ بدء العدوان على غزة

"دار العلوم والنسيم وطلة الكريم".. الكاتب يسرى الفخرانى عن مسجد السيدة نفيسة

الرئيس السيسى يجرى اتصالًا هاتفيًا بالعاهل الأردنى للتهنئة بشهر رمضان

بتخفيضات 30%.. افتتاح 12 معرضًا لـ أهلًا رمضان فى المنيا

"الداخلية" تنظم زيارة لأماكن سياحية وأثرية لأسر الشهداء (فيديو)

"تجنيد اليهود الحريديم".. الحاخام الأكبر يهدد بالرحيل من إسرائيل

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل.. دعاء الإفطار للصائم فى رمضان وأفضل أوقات الدعاء

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8

بوسى: طليقى أبو ابنى عمل لى سحر عشان يسيطر عليا

وزير الشباب يكشف سر رفض محمد صلاح الانضمام للمنتخب

عاجل|مكاسب بالجملة .. "رأس الحكمة" تُحدث طفرة هائلة في قطاع السياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها