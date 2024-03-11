بوسى: طليقى أبو ابنى عمل لى سحر عشان يسيطر عليا

علقت الفنانة بوسي، على تصريحات شقيقة طليقها الرحل وليد فطين، قائلة: "أنا مقدرش أجيب سيرة والد ابني بأي شيء سيئ"، لافتًا إلى أنه توفى أثناء وجوده في السجن.

وأضافت بوسي، خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة المحور، أنها تعرفت عليه لأنه كان يشغل نمر في شارع الهرم، وأنا وقتها كنت شغالة في الزقازيق، وفيه أشخاص نصحوني بالتعرف عليه لإدارة شغلي في شارع الهرم، ومن هنا اتعرفنا على بعض واشتغلنا سوا، لكن هو كان شخص طماع ولف عليا واتجوزني بطريقة ما، وكنت وقتها عيلة صغيرة عندها 19 سنة.

اتجوز عليا رقاصة عشان ياخد فلوسها

وأشارت إلى أن ما جعلها تتزوج من "فطين" هو الهروب من خالها وسيطرته عليها، معقبة: "كان بياخد كل شقايا"

وتابعت: اكتشفت بعد كده أن "فطين" اتجوز عليا رقاصة عشان ياخد فلوسها، وكان بياخد مني فلوسي ونقطتي كلها ويديني 400 جنيه، ووقتها أنا كنت بلا إرادة، وكان عامل لي "عمل قذر" عشان يسيطر عليا، وكان ممضيني على شيكات عشان يسيطر عليا، مكنتش بقول غير حاضر ونعم.