الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بوسى: طليقى أبو ابنى عمل لى سحر عشان يسيطر عليا

بوسي ووليد فطين
بوسي ووليد فطين

علقت الفنانة بوسي، على تصريحات شقيقة طليقها الرحل وليد فطين، قائلة: "أنا مقدرش أجيب سيرة والد ابني بأي شيء سيئ"، لافتًا إلى أنه توفى أثناء وجوده في السجن.

وأضافت بوسي، خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة المحور، أنها تعرفت عليه لأنه كان يشغل نمر في شارع الهرم، وأنا وقتها كنت شغالة في الزقازيق، وفيه أشخاص نصحوني بالتعرف عليه لإدارة شغلي في شارع الهرم، ومن هنا اتعرفنا على بعض واشتغلنا سوا، لكن هو كان شخص طماع ولف عليا واتجوزني بطريقة ما، وكنت وقتها عيلة صغيرة عندها 19 سنة.

اتجوز عليا رقاصة عشان ياخد فلوسها

وأشارت إلى أن ما جعلها تتزوج من "فطين" هو الهروب من خالها وسيطرته عليها، معقبة: "كان بياخد كل شقايا"

وتابعت: اكتشفت بعد كده أن "فطين" اتجوز عليا رقاصة عشان ياخد فلوسها، وكان بياخد مني فلوسي ونقطتي كلها ويديني 400 جنيه، ووقتها أنا كنت بلا إرادة، وكان عامل لي "عمل قذر" عشان يسيطر عليا، وكان ممضيني على شيكات عشان يسيطر عليا، مكنتش بقول غير حاضر ونعم.

بوسى - طليق المطربة بوسي- الإعلامية بسمة وهبة العرافة المحور

مواد متعلقة

موقف السيدة نفيسة من الإمام الشافعي بعد اضطهاده من بعض المالكية

إمام مسجد السيدة نفيسة يكشف معلومات عن البيت الأول لـ"نفيسة العلوم"

خبير يكشف حجم خسائر الاقتصاد الفلسطينى منذ بدء العدوان على غزة

"دار العلوم والنسيم وطلة الكريم".. الكاتب يسرى الفخرانى عن مسجد السيدة نفيسة

الرئيس السيسى يجرى اتصالًا هاتفيًا بالعاهل الأردنى للتهنئة بشهر رمضان

بتخفيضات 30%.. افتتاح 12 معرضًا لـ أهلًا رمضان فى المنيا

"الداخلية" تنظم زيارة لأماكن سياحية وأثرية لأسر الشهداء (فيديو)

"تجنيد اليهود الحريديم".. الحاخام الأكبر يهدد بالرحيل من إسرائيل

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل.. دعاء الإفطار للصائم فى رمضان وأفضل أوقات الدعاء

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8

بوسى: طليقى أبو ابنى عمل لى سحر عشان يسيطر عليا

وزير الشباب يكشف سر رفض محمد صلاح الانضمام للمنتخب

عاجل|مكاسب بالجملة .. "رأس الحكمة" تُحدث طفرة هائلة في قطاع السياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها