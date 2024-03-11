الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

السفير جمال بيومي: لا أخذ تصريحات الرئيس الأمريكي بجدية

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يتم أخذها بجدية، لأن أمريكا بها مواقف متضاربة، ومن مصلحة أمريكا ودول الغرب زرع إسرائيل في المنطقة لتحول دون وحدة العالم العربي.

وأضاف بيومي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث بحديث، وتتصرف بأفعال مغايرة تمامًا، منوهًا بأن أمريكا من مصلحتها الاستراتيجية زرع إسرائيل لتفرق بين العالم العربي، ورغم ذلك أمريكا لا تستطيع أن تتجاهل مشاعر الرأي العام بعد عمليات الإبادة التي ارتكبتها دولة الاحتلال في قطاع غزة.

الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سينتج بـ100مليار دولار أسلحة إضافية

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الموقف الطاغي أكثر على الموقف الأمريكي هو حماية إسرائيل، خاصة إسرائيل المتطرفة الحالية، لأنها تمثل أقصى ما تتمناه صناعة السلاح التي باعت سلاح في الـ 3 شهور الأخيرة بـ 50 مليار دولار، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سينتج بـ 100 مليار دولار أسلحة إضافية عما ينتج عادة.

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