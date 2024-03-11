الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الناس كلها هتعرف".. بوسى تكشف حقيقة رجوعها لطليقها هشام ربيع

بوسي -هشام ربيع
بوسي -هشام ربيع

كشفت الفنانة بوسي، حقيقة رجوعها لطليقها رجل الأعمال هشام ربيع، وسبب دخوله السجن.

وقالت بوسي، خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة"، المذاع على قناة المحور، إنه دخل السجن من أجل حمايتها من العصابة التي تحاول الاستفادة منها منذ عشر سنوات.

علاقتنا زي الفل ومرجعناش

وأضافت: "عصابة تبع طليقي وليد فطين اتهموني إني سرقت شيكات واتهموه هو كمان بنفس الشىء، وفي ناس كتيرة مش حابة إننا نكون مع بعض".

وتابعت: "كنت بشتغل وهو في السجن؛ لأن ده أكل عيشي وشغلي، علاقتنا زي الفل ومرجعناش، ولو رجعنا الناس كلها هتعرف".

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