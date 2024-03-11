أستاذ علاقات دولية: ما يحدث بغزة كارثة.. وجميع محاولات الهدنة باءت بالفشل

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن ما يجري في قطاع غزة كارثة بكل المعاني، ومحاولات وقف إطلاق النار بكل الأشكال باءت بالفشل، لافتًا إلى أن حكومة الاحتلال تريد أن تصور كل ما تريد في عملية وقف إطلاق النار أنها منتصرة.

وأضاف شعث، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حكومة الاحتلال تريد أن تفرض شروطها على الفصائل الفلسطينية، بشرط أو بآخر أنها لا تريد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر، ولا تريد وقف إطلاق النار بأي حال دون أي ثمن.

لا يمكن أن يكون هناك شيء بدون دفع ثمن

وأوضح أن الفصائل الفلسطينية وقائد حماس أعلنوا أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء بدون دفع ثمن، منوهًا بأن المعاناة كبيرة والوضع الإنساني كبير جدًا، لكن وقف إطلاق النار يجب أن يكون متوازنًا ومتفقًا عليه بشكل أو بآخر، حتى لا يأتي أي من الطرفين بأنه قدم تنازلات كبيرة للآخر.

وتابع: نحن نتحدث عن معركة صعبة، واحتلال صعب جدًا، وعدوان يستغل الأطفال وينتهك كل المحرمات والقوانين والشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وقوانين الحرب.