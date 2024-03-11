الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسي يُهنئ سلطان عمان بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

و تبادل الزعيمان أخلص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وقد أعرب الرئيس عن تمنياته للشعب والقيادة العمانية الشقيقة بأن يعيد الله عز وجل عليهم الشهر الكريم بكل الخير والتقدم، وهو ما ثمنه جلالة السلطان، معربًا من جانبه عن خالص امتنانه لأخيه الرئيس، ومتمنيًا لمصر وشعبها دوام الخير والازدهار.

صرح بذلك المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

 

السيسي الرئيس السيسي شهر رمضان المبارك شهر رمضان السيسي يتبادل التهانئ مع سلطان عمان عمان سلطان عمان

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