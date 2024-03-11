محلل اقتصادى: بيانات البطالة على قرار الفيدرالى الأمريكى كانت أعلى من التوقعات

قال أمجد عطية، المحلل الاقتصادي، إن بيانات البطالة على قرار الفيدرالي الأمريكي كانت أعلى من التوقعات، حيث وصلت إلى 275 ألف شخص، بينما كان المتوقع قرابة 220 ألف شخص.

نشهد تباطؤًا في سوق العمل الأمريكية

وأضاف عطية، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشكلة جاءت في أن المراجعة لأرقام الشهر الماضي جاءت بأرقام أقل من 179 ألف وظيفة، على الرغم من أن آلية إخراج هذه الأرقام تعود للشهر الذي يسبقه، لافتًا إلى أن الأرقام التي جاءت هذا الشهر كانت قوية، لكنها لم تعط صورة واضحة للفيدرالي الأمريكي ما إذا كان الوضع حان لرفع أسعار الفائدة أم لأ.

وأوضح المحلل الاقتصادي، أننا نشهد تباطؤا في سوق العمل الأمريكية، وهي المرة الأولى التي ترتفع فيها نسبة البطالة بالولايات المتحدة منذ عامين، وهناك ارتفاع بطىء في معدلات البطالة، حيث إننا وصلنا من 3.4% إلى 3.9%، وهذا يعطي انطباعا أن هناك تباطؤا في سوق العمل ومعدلات الأجور التي يحصل عليها الموظفون.