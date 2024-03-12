ماريان عزمى تكشف أسباب القفزة الكبيرة للبورصة المصرية بأول تداولات شهر رمضان

كشفت ماريان عزمي، محللة أسواق المال، أسباب القفزة الكبيرة للبورصة المصرية في أول تداولات شهر رمضان.

وقالت عزمي، خلال لقائها عبر فضائية "اكسترا نيوز"، إننا سوف نشهد قفزة كبيرة للبورصة المصرية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وليس اليوم الأول فقط.

قفزة لمستويات قياسية في البورصة المصرية

وأضافت محللة أسواق المال، أن تعويم الجنيه وتدفق الدولارات وارتفاع سعر الفائدة جميعهم يؤثرون بشكل مباشر على أداء البورصة، لذلك من المنطقي جدًا أن نشهد قفزة لمستويات قياسية في البورصة المصرية.

وأوضحت محللة أسواق المال، أن رأس المال السوقي حقق مكاسب بقيمة 51 مليار و300 مليون جنيه، لافتة إلى أن هذا الرقم سببه أن المستثمر المصري البسيط يرى أن البورصة تحقق مكاسب ولابد أن يتم دخول سيولة زيادة لتعويض الانخفاض في قيمة الجنيه المصري.