الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ماريان عزمى تكشف أسباب القفزة الكبيرة للبورصة المصرية بأول تداولات شهر رمضان

البورصة المصرية
البورصة المصرية

كشفت ماريان عزمي، محللة أسواق المال، أسباب القفزة الكبيرة للبورصة المصرية في أول تداولات شهر رمضان.

وقالت عزمي، خلال لقائها عبر فضائية "اكسترا نيوز"، إننا سوف نشهد قفزة كبيرة للبورصة المصرية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وليس اليوم الأول فقط.

قفزة لمستويات قياسية في البورصة المصرية

وأضافت محللة أسواق المال، أن تعويم الجنيه وتدفق الدولارات وارتفاع سعر الفائدة جميعهم يؤثرون بشكل مباشر على أداء البورصة، لذلك من المنطقي جدًا أن نشهد قفزة لمستويات قياسية في البورصة المصرية.

وأوضحت محللة أسواق المال، أن رأس المال السوقي حقق مكاسب بقيمة 51 مليار و300 مليون جنيه، لافتة إلى أن هذا الرقم سببه أن المستثمر المصري البسيط يرى أن البورصة تحقق مكاسب ولابد أن يتم دخول سيولة زيادة لتعويض الانخفاض في قيمة الجنيه المصري.

البورصة المصرية أول تداولات شهر رمضان شهر رمضان رمضان أسباب القفزة الكبيرة للبورصة المصرية محللة أسواق المال

مواد متعلقة

"الناس كلها هتعرف".. بوسى تكشف حقيقة رجوعها لطليقها هشام ربيع

أستاذ علاقات دولية: ما يحدث بغزة كارثة.. وجميع محاولات الهدنة باءت بالفشل

الرئيس السيسى يُهنئ سلطان عمان بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

سكان قطاع غزة يستقبلون شهر رمضان بصمود وصبر رغم تفاقم الأزمة الإنسانية

"عاملة حساب لابنى".. بوسى تعلق على اتهامها بالتسبب فى قتل طليقها

بوسى لطليقها هشام ربيع: دخل السجن عشان يحمينى.. ولسه بحبك

السفير جمال بيومى: لا آخذ تصريحات الرئيس الأمريكى بجدية

بوسى: طليقى أبو ابنى عمل لى سحر عشان يسيطر عليا

الأكثر قراءة

رعب فى استاد الإسكندرية بعد سقوط أحمد رفعت فى مباراة فيوتشر والاتحاد

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل.. التوتر يحيط بالمسجد الأقصى.. وتحذيرات من "تفجر الأوضاع"

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

عاجل.. استقرار حالة أحمد رفعت بعد تعرضه لتوقف فى عضلة القلب بلقاء فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها