الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مسئولون أمريكيون: إدارة بايدن خلصت لعدم إمكانية السماح بعملية إسرائيلية برفح

بايدن
بايدن

أعلن موقع “أكسيوس” نقلًا عن مسئولين أمريكيين، أن إدارة بايدن خلصت بعد نقاشات إلى عدم إمكانية السماح بحدوث عملية إسرائيلية برفح، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

فرض قيود على استخدام الصواريخ الأمريكية

وأضاف مسئولون أمريكيون، أن إدارة بايدن تدرس فرض قيود على استخدام الجيش الإسرائيلي للصواريخ الأمريكية.

ونوه بأن تنفيذ عملية إسرائيلية في رفح قد يدفع واشنطن إلى السماح بتمرير قرار مجلس الأمن بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار.

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