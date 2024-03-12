القائم بأعمال مكتب الإعلام بأونروا: نطالب بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لغزة

طالبت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بأونروا، بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت "حمدان"، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد كارثية جراء نقص المواد الغذائية وزيادة أعداد النازحين.

نعانى نقصًا كبيرًا فى الأدوية

وأضافت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بأونروا: إننا نعاني نقصا كبيرا في الأدوية والمستلزمات الطبية، وانهيارا تاما بالمراكز الصحية في غزة.

ونوهت "حمدان" بأن المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة غير كافية، لافتة إلى انهيار القطاع التجاري في غزة، وأن النازحون لا يمتلكون القدرة الشرائية للحصول على السلع.