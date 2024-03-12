الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هيئة بحرية بريطانية: حادث على مسافة 600 ميل بحرى شرق مقديشو

صاروخ
صاروخ

أعلنت هيئة بحرية بريطانية عن أنها تلقت بلاغًا عن حادث على مسافة 600 ميل بحري إلى الشرق من مقديشو بالصومال، وأن السلطات تحقق، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

هجوم بصاروخ قبالة ميناء الحديدة اليمني

وكانت هيئة عمليات البحرية البريطانية، أمس، أعلنت عن أن لديها معلومات عن هجوم بصاروخ قبالة ميناء الحديدة اليمني.

وقالت: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 71 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف باليمن، منوهة بأن ربان السفينة أبلغ عن صوت انفجار في محيطها وأكد سلامة السفينة وطاقمها.

هيئة بحرية بريطانية مقديشو مسافة 600 ميل بحري للشرق تلقينا بلاغ ا عن حادث السلطات تحقق القاهرة الإخبارية

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