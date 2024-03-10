دبلوماسى سابق: ما يحدث فى قطاع غزة يمكن تشبيهه بالحرب العالمية الثانية

استعرض السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الجهود المصرية المتواصلة لإبرام هدنة في قطاع غزة، مؤكدا أن قطاع غزة تعرض لدمار غير مسبوق خلال الخمسة أشهر الماضية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إن ما يحدث في القطاع تم تشبيهه بالحرب العالمية الثانية، عندما تعمد الحلفاء بتدمير بعض المدن الألمانية مثل مدينة درزدن التي كان يضرب بها المثل في استخدام الطيران لتدمير مدن بأكملها.

وتابع: "دائمًا ما أقول أن قطاع غزة هي درزدن العرب، وصعب تقدير كلفة إعادة إعمار غزة، لأنه عند التفكير في إعادة إعمار غزة، لا يقتصر فقط على إعادة بناء المباني، وإنما إعادة الحياة في القطاع، وذلك لوجود إجماع في الصحافة العالمية أن ما يحدث في القطاع خلال هذه الفترة ترك آثارا نفسية رهيبة في قطاع غزة".

وأكد حسين هريدي، أن إعادة بناء القطاع يرتكز على عدة عناصر، أولها الوقت، إذ أن هناك خبراء يقولون إن إعادة غزة سيستغرق عقد من الزمان، لافتا إلى أن ثاني عنصر هو الموارد المالية التي سيتم توفيرها ومصادرها ومتابعة إنفاقها، وهو أمر في غاية الخطورة، لأنه يجب أن يكون هناك ضمانات من إسرائيل بعدم الاعتداء على القطاع خلال تلك العشر سنوات.

