الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

بداية من الغد.. متحدث التموين يكشف مفاجأة بشأن أسعار اللحوم والدواجن

الدكتور أحمد كمال
الدكتور أحمد كمال

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وأضاف، خلال لقاء بكاميرا برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "لدينا احتياطي استراتيجي من اللحوم الطازة والتعاقدات تصل إلى 10 شهور، وما يتم الآن متابعة ضخ اللحوم السودانية الطازجة إلى المجمعات الاستهلاكية والشوادر بأسعار تصل إلى 250 للحوم الطازة".
وتابع: "وهو سعر مخفض مقارنة بالأسعار الخارجية، وعندنا المجزر أيضًا بيطلع اللحوم الطازة والمجمدة بأسعار 100 جنيه".
وواصل: "الدواجن المجمدة الكيلو بـ100 جنيه، ومجزئات الدواجن تتراوح بين الـ40 و90 جنيه" موضحًا أن الشىء الإيجابي هو انخفاض أسعار السلع الأساسية مثل الزيت الذي انخفض بقيمة 20 جنيهًا في اللتر ليصل إلى 60 جنيهًا.

التموين متحدث التموين أسعار اللحوم اسعار الدواجن شهر رمضان

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