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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تفاصيل مشروع تطوير خدمات الغسيل الكلوى لـ59 ألف حالة

وحدات الغسيل الكلوى
وحدات الغسيل الكلوى

تحدث الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الباطنة والكبد، عن تفاصيل مشروع تطوير خدمات الغسيل الكلوي لـ59 ألف حالة، مؤكدا أن الدولة اهتمت كثيرا بمرضى الغسيل الكلوي في الفترة الأخيرة وخاصة منذ مبادرة "100 مليون صحة".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة اهتمت بشكل أكبر بزيادة أماكن الغسيل الكلوي بعد حصر أعداد ممن يحتاجون إلى الغسيل الكلوي.

وتابع: "إجمالي ما تنفقه الدولة سنويا على جلسات الغسيل الكلوى 4.4 مليار جنيه في العام كما يتم إصدار قرارات بمليار جنيه في برامج العلاج على نفقة الدولة للمريض كعلاج لهؤلاء المرضى إلى جانب تكلفة الغسيل الكلوى".

وحول ميكنة  نظام الغسيل الكلوى الحكومى والخاص، أكد أنه سوف تظهر بيانات المريض على مستوى الجمهورية كلها، مع توفير جميع مستلزمات المريض من الغسيل الكلوى، ويتم صرفها من وزارة الصحة والسكان، وإرسالها في المكان الذى يختاره المريض للغسيل فيه أسبوعا بأسبوع، وذلك من خلال السيطرة والحوكمة على النظام لضمان كفاءة الجلسة، وبالتالي فإن المريض يمكن أن يختار أى مستشفى خاص أو حكومى ليقوم بالغسيل فيها على نفقة الدولة، وسيتم تصميم برنامج على الموبايل "موبايل أبلكيشن" يختار فيه المكان الذى يرغب الغسيل فيه مجانا على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

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