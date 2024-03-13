الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

67 شهيدًا جراء قصف الاحتلال على مناطق فى غزة خلال الساعات الماضية

قصف الاحتلال
قصف الاحتلال

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بارتقاء 67 شهيدًا سقطوا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة كل خلال الساعات الماضية.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 159 يومًا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 31112 فلسطينيًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 72760 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

غزة قطاع غزة القصف الإسرائيلى إسرائيل القاهرة الإخبارية

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