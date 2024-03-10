الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: المشهد فى غزة ضبابى ولكننا نعول على مسارات التفاوض للهدنة

غزة
غزة

قالت إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن الوضع في غزة مأساوي لدرجة كبيرة، فقد دخل علينا الشهر الكريم، وسط تكثيف من هجمات القوات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز": "حاليا حالة جهود لإقرار هدنة إنسانية، لالتقاط الأنفاس، ونحن نعول على الجهود القائمة سواء بالوساطة المصرية بالمشاركة العربية بجانب المشاركة من قبل المجتمع الدولي، للتوصل إلى هدنة إنسانية.

وتابعت: "على الجانب الآخر مازالت هناك تكثيف من الخطة العربية في مقدمتها القاهرة لإسقاط المساعدات الإنسانية على جميع جيوب قطاع غزة،  في الشمال والوسط، ولكن كل هذه الأمور مسكنات، ونحتاج إلى لتدخل عاجل لإنجاز فرضية الهدنة الإنسانية بشكل واضح في ذلك التوقيت".

وواصلت: "على المجتمع الدولي التدخل بأوراق ضغط ونوع من المقايضات مع الجانب الإسرائيلي، على نحو قد يفضي إلى مسار سياسي لحل الدولتين".

وأكدت إيمان زهران أستاذ العلاقات الدولية أننا نعول على الجانب الأكثر تفاؤلا، قد يكون هناك مسار آخر، ولكن بالرغم من حالة الجمود في مسار الهدنة الإنسانية، وضبابية المشهد إلا أننا نأمل في القريب العاجل التوصل إلى حلول ناجزة ووقف إطلاق النار.

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