الأحد 10 مارس 2024
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توك شو

بداية من اليوم.. مواعيد غلق المحال والمطاعم فى شهر رمضان

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، مواعيد غلق المحال والمطاعم والمولات التجارية خلال شهر رمضان.
وقال في مداخلة ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، إن مواعيد غلق المحال والمطاعم والمولات التجارية يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة الثانية صباحًا، وسيتم تطبيقها من اليوم.
وأضاف: "المحال العامة الموجودة في المولات كانت تغلق في تمام الساعة الحادية عشرة وفي رمضان مستمرة حتى الساعة الثانية صباحًا".
وفيما يخص الورش الموجودة داخل الكتل السكنية التي كانت تغلق الساعة السادسة مساءً، أوضح أنه سيمتد عملها حتى العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة في محطات البنزين وعلى الطرق العامة تعمل 24 ساعة.
وأكد أنه يستثني من هذا القرار الصيدليات والأفران ومحال البقالة والسوبر ماركت وكذلك بالنسبة لمحال بيع الدواجن والخضروات نظرًا لطبيعة تلك المحال الخاصة خلال شهر رمضان.
وأوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنه بالنسبة للكافيهات تبدأ العمل 5 صباحًا وتغلق 12 مساء وستمتد حتى الثانية صباحًا خلال شهر رمضان، أما خدمة الدليفري والتيك أواي متوافرة على مدار الـ24 ساعة.

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