ماذا حدث خلال 24 ساعة| تفاقم أزمة الجوع في غزة.. واستمرار جهود المفاوضات

وسط تفاقم الجوع في شمال غزة وارتفاع شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 27 شهيدًا وعدم وجود نهاية للحرب في الأفق حتى اللحظة، هناك سفينة تحمل مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر في طريقها من قبرص، وفقا لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" غير الربحية، لتكون أول شحنة بحرية من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتأتي المغادرة بعد الإعلان عن أن قبرص والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة يعملون على إنشاء ممر بحري لتوصيل المساعدات إلى غزة.

ورحبت الأمم المتحدة بنبأ الشحنة لكنها شددت على أنها "ليست بديلا" عن المساعدات البرية لسكان غزة الذين يعيشون على حافة المجاعة.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن قافلة غذائية وصلت إلى مدينة غزة يوم الثلاثاء، وهي الأولى التي تصل بنجاح إلى الجزء الشمالي من القطاع منذ 20 فبراير.

ماذا حدث في غزة خلال 24 ساعة

وضع المفاوضات: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري لشبكة "سي إن إن" إنهم ليسوا قريبين من التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين بمن فيهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لديهم مفاتيح تأمين الصفقة في الوقت الحالي، وحثهم على النظر في المفاوضات، فيما قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز: إنه "لا يزال هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق، لكنها عملية صعبة للغاية".

حصيلة الضحايا: قالت وزارة الصحة في غزة الأربعاء إن 31،184 شخصًا استشهدوا منذ 7 أكتوبر، وأصيب أكثر من 72،000 آخرين. وأفاد مسؤولو الصحة الفلسطينيون أن تسعة فلسطينيين استشهدوا وأصيب العشرات بنيران إسرائيلية عندما كانت حشود تنتظر شاحنات المساعدات في ساحة الكويت بمدينة غزة.

مقتل مواطن أمريكي إسرائيلي: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء إن إيتاي تشين، وهو مواطن أمريكي إسرائيلي مزدوج، قُتل في 7 أكتوبر، فيما قال منتدى الأسر الرهائن والمفقودين إنه كان يخدم على حدود غزة في ذلك اليوم وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إن رفاته نقلت إلى غزة بعد مقتله".

شرطة الاحتلال تقتل صبيًا فلسطينيًا: أطلق ضابط في شرطة الحدود الإسرائيلية النار على فتى فلسطيني يبلغ من العمر 12 عامًا فأرداه قتيلًا في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية المحتلة، وفقًا لمسؤولي المستشفى وشرطة الاحتلال. وفي مقطع فيديو تم تداوله يظهر الصبي وهو يحمل لعبة نارية مشتعلة فوق رأسه قبل سماع صوت طلقة واحدة.

تحذير للفلسطينيين: حذر موقع المجد الأمني المرتبط بحماس الفلسطينيين من أن العمل مع إسرائيل – بما في ذلك تسهيل إيصال المساعدات والغذاء – سيعتبر تعاونا مع العدو وعملا من أعمال الخيانة ضد الشعب الفلسطيني. المجد للأمن هو جهاز استخباراتي تابع لحماس، أسسه في الثمانينات يحيى السنوار، الزعيم السياسي لحماس في غزة، لمراقبة الكيانات الفلسطينية التي تعمل بشكل مباشر مع إسرائيل.

الحدود اللبنانية: قالت مصادر في لبنان لرويترز إن طائرات حربية إسرائيلية ضربت عمقا في لبنان لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء وأصابت منشأة تابعة لحزب الله في وادي البقاع وقتلت عضوا واحدا على الأقل من الحزب. وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة "قصفت مركزين للقيادة العسكرية لحزب الله" في منطقة بعلبك، ردا على إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه شمال إسرائيل.