الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. غارات أمريكية - بريطانية على مواقع ميليشيات الحوثى فى اليمن

غارات أمريكية - بريطاينة
غارات أمريكية - بريطاينة

أفادت وسائل إعلام تابعة لميليشيات أنصار الله الحوثيين في اليمن، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنوا 5 غارات جوية استهدفت مديرية مجز بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

 

وفي وقت سابق أمس أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنوا 3 غارات جوية على منطقة العرج بمديرية باجل في الحديدة باليمن.

 

وقالت المصادر الصحفية الحوثية، إن الطيران الأمريكي والبريطاني قصف بـ 4 غارات منطقة العرج في مديرية باجل غرب اليمن.

 

وذكرت وسائل إعلام تابعة لميليشيات الحوثي، بحدوث عدوان أمريكي بريطاني استهدف منطقة بمديرية الدريهمي في الحديدة.

 

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن اليوم الإثنين، إن ثلاث غارات أمريكية - بريطانية استهدفت منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، أنها قصفت صاروخين مضادين للسفن محمولين على شاحنتين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن.

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