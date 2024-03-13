إسرائيل تقر بقصفها فلسطينيين بـ"الخطأ"

أقرًّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بأن مسيّرة تابعة له قصفت فلسطينيين اثنين في حي الزيتون بمدينة غزة، الأسبوع الماضي، اعتقادًا بأن أحدهما يحمل قذيفة "آر بي جي"، بينما اتضح أنه كان يدفع دراجة هوائية.

وفي الـ3 من شهر مارس الجاري، نشر الجيش مقطع فيديو يوثق قيام مسيّرة عسكرية بقصف فلسطينيين اثنين على طريق في غزة، وقال في تعليق إن أحدهما كان يحمل قذيفة "آر بي جي".

ولكن بالتدقيق، يتضح أن هذا الشخص كان يدفع دراجة هوائية تُظهر بوضوح في الفيديو عجلتها الأمامية وكذلك مقودها.

وردًا على سؤال لوكالة "الأناضول"، أمس الثلاثاء، قال مكتب متحدث الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "بالنسبة للفيديو المشار إليه في الاستفسار، فوفقًا للتقرير الأولي الذي تم تلقيه، جرى اتخاذ قرار الضربة على أساس أن الشخصين (المستهدفين) كانا ناشطين مسلحين، استنادًا إلى معلومات مختلفة تم جمعها قبل الغارة".

وأضاف أنه "عندما تم نشر الفيديو، جرى تمييز الدراجة التي كان يدفعها أحدهما، والتي كان يُعتقد عن طريق الخطأ أنها (قذيفة) "آر بي جي".. والجيش الإسرائيلي يعتذر عن هذا الخطأ".

ولفت إلى أنه "ستتم إحالة عملية اتخاذ القرار بشأن هذه الضربة إلى آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة لهيئة الأركان المشتركة، وهي هيئة تفتيش مستقلة ومهنية مكلفة بفحص الأحداث غير العادية أثناء المعركة".

وأشار إلى أن "المنطقة التي تم تصويرها في الفيديو هي منطقة قتال نشطة، حيث دارت الكثير من المعارك بين قوات الجيش الإسرائيلي والمسلحين، في محاولة لتبرير الخطأ.