الأربعاء 13 مارس 2024
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88 شهيدًا و135 مصابًا فى 10 مجازر للاحتلال بغزة خلال 24 ساعة

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 88 شهيدًا و135 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31272 شهيدًا و73024 مصابًا منذ 7 أكتوبر، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به "القاهرة الإخبارية".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران الاحتلال المروحي يفتح نيران رشاشاته صوب المناطق الشمالية الشرقية من خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، ارتقاء 67 شهيدًا سقطوا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق قطاع غزة كافة خلال الساعات الماضية.

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