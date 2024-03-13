الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

وزير خارجية الأردن: لا بديل عن "الأونروا" لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

أكد أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، أهمية دور وكالة أونروا في قطاع غزة، ولا بديل عنها لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

ودعا الصفدي، خلال تصريحات عبر "القاهرة الإخبارية"، إلى زيادة المساعدات الإنسانية، مشددًا على أنه يجب العمل على تحقيق السلام لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

غارات لطيران الاحتلال في غزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران الاحتلال المروحي يفتح نيران رشاشاته صوب المناطق الشمالية الشرقية من خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أكدت وسائل إعلام فلسطينية ارتقاء 67 شهيدًا سقطوا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق قطاع غزة كافة خلال الساعات الماضية.

وزير خارجية الأردن الصفدي أيمن الصفدي اللاجئين الفلسطينيين الأونروا

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