الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء سوء التغذية لـ25 طفلًا فى قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع شهداء سوء التغذية لـ25 بين الأطفال في قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31112 شهيدا و72760 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت "الصحة الفلسطينية": "الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 67 شهيدا و106 مصابين، خلال الساعات الـ24 الماضية".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية متزامنة، يواجه سكان غزة، لا سيما محافظتا غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.