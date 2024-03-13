ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 31272 شهيدًا و73024 مصابًا

أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31272 شهيدا و73024 مصابا منذ 7 أكتوبر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به "القاهرة الإخبارية".

في الوقت الذي أكد أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، أهمية دور وكالة أونروا في قطاع غزة ولا بديل عنها لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

ودعا الصفدي خلال تصريحات عبر "القاهرة الإخبارية" إلى زيارة المساعدات الإنسانية، مشددا على أنه يجب العمل على تحقيق السلام لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.