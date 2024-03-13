استشهاد 15 مواطنا جراء قصف الاحتلال لمدينة غزة

استشهد 15 مواطنا، بينهم امرأتان وسبعة أطفال، وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الأربعاء، على حي الدرج والزيتون بمدينة غزة.

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الدرج، مما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة آخرين بجروح.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة عزام في حي الزيتون، ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء بينهم 4 أطفال وامرأتان.

وفي وقت سابق من اليوم، ارتقى 6 شهداء وعدد من المصابين باستهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة عوض بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

ارتقاء 67 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي علي مناطق قطاع غزة

وسبق، وأفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بأن طيران الاحتلال المروحي شن غارات جوية على المناطق الشمالية الشرقية من خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى ارتقاء 67 شهيدا سقطوا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق قطاع غزة كافة خلال الساعات الماضية.