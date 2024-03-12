الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فلسطينيون: القاهرة تواصل جهودها لوقف النار فى غزة

غزة
غزة

قال فلسطينيون إن مصر تواصل جهودها من أجل إقرار اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة.

كانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية قد ذكرت، أن مسئولًا إسرائيليًا أعلن عن قرب التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية فى غزة، وأنه يمكن أن يدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع المقبل رغم وجود عقبات.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات المسئول الإسرائيلى جاءت بعد اتصالات مكثفة أجرتها مصر، أمس الأول، مع إسرائيل وحركة حماس بغرض وقف إطلاق النار وتطبيق الهدنة فى غزة.

من جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية، إنه منذ السابع من أكتوبر الماضى ومصر لم تتوقف عن تسخير علاقاتها الدبلوماسية ومكانتها الإقليمية والدولية من أجل وقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، حيث تتنوع الجهود المصرية وتتعدد، وذلك فى سياق واحد هو الدفاع عن الحق الفلسطينى والحفاظ على دماء أبناء الشعب الفلسطينى ومساعدتهم.

وأضاف «أبولحية»، لـ«الدستور»، أن جهود القاهرة لتحقيق اتفاق حول وقف إطلاق النار فى غزة، وفق إطار باريس، لم تتوقف وقد كانت حريصة على أن يكون هناك اتفاق قبل شهر رمضان المبارك، ولكن هذه الجهود اصطدمت بعناد كبير من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، الذى لا يسعى إلى وقف إطلاق النار.

وتابع: «باعتقادى أن مصر، رغم دخول شهر رمضان، فإنها لم ترفع الراية ولم تستسلم من أجل التوصل إلى اتفاق وقف العدوان، وهناك جهود ما زالت جارية تبذلها القاهرة، برفقة الدوحة، آملًا فى التوصل إلى اتفاق ينقذ ما يمكن إنقاذه من حياة الأبرياء المدنيين من أبناء شعبنا الفلسطينى».

وفى السياق ذاته، قال الدكتور ماهر صافى، الباحث والكاتب السياسى الفلسطينى، إنه منذ بداية العدوان الإسرائيلى على غزة وتعمل مصر على وقف إطلاق النار وكثفت اتصالاتها مع الأطراف كافة فى محاولة لتقريب وجهات النظر، تمهيدًا للاتفاق على هدنة يتم خلالها تبادل الأسرى بين الجانبين.

وأضاف «صافى»، لـ«الدستور»، أن مصر تؤكد رفضها تهجير الفلسطينيين بسبب سياسة إسرائيل، وحصارها الخانق والتجويع الممنهج للمدنيين فى غزة، وتعمل القاهرة على الدفع لوقف فورى لإطلاق النار، وتوفير الحماية الكافية للشعب الفلسطينى، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة.

مصر وقف إطلاق النار غزة

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