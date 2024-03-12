الثلاثاء 12 مارس 2024
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عالم

الهباش: قيود الاحتلال لدخول المسجد الأقصى فى رمضان مرفوضة تمامًا

المسجد الأقصي
المسجد الأقصي

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، إن القيود التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي على الدخول إلى  المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان مرفوضة جملة وتفصيلا وتمثل اعتداء صارخا على مقدساتنا وانتهاكا للقانون الدولي.

وأضاف الهباش، في بيان صحفي له اليوم، أن سياسة الاحتلال تمثل عامل توتر وشرارة تنذر بتفجر الأوضاع برمتها إن لم يتراجع عنها فورا وقبل فوات الأوان.

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وأكد الهباش أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ملزمة بضمان حرية الوصول لجميع المسلمين من الفلسطينيين وغير الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وأداء عبادتهم بكل حرية وأمان.

وشدد الهباش على أن حكومة الاحتلال التي يقودها مجموعة من الإرهابيين والقتلة تسعى بشتى الطرق والوسائل من أجل إشعال فتيل الحرب الدينية عبر تصعيد عدوانها على المسجد الأقصى، وفرض الحصار المطبق عليه، ومنع إعماره، والرباط فيه لتنفيذ مخطط التهويد الذي تعمل كل أذرع حكومة الاحتلال، والمنظمات اليهودية المتطرفة على تنفيذه، داعيا المجتمع الدولي للتدخل للجم هذه المجموعة المتطرفة.

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يذكر أن قوات الاحتلال فرضت قيودا على دخول المصلين للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، على النحو التالي الرجال من سن 55 وما فوق، والنساء من سن 50 وما فوق، والأولاد دون سن الـ10.

كما أحاطت تلك القوات السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط بالأسلاك الشائكة، بهدف منع دخول المصلين للأقصى.

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وأعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول مئات المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة التراويح في أول ليلة من شهر رمضان المبارك.

وأفاد شهود عيان، حسب المركز الفلسطيني الإعلامي، مساء الأحد، بأن قوات الاحتلال احتجزت المصلين على أبواب المسجد الأقصى وأعاقت وصولهم إليه، وأضافوا أن الاحتلال فرض قيودًا على دخول الشباب للأقصى لأداء التراويح، وسمح بدخول النساء من سن 40.

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