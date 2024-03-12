عاجل.. التوتر يحيط بالمسجد الأقصى.. وتحذيرات من "تفجر الأوضاع"

فرضت إسرائيل قيودًا على الصلاة في المسجد الأقصى، أمس الإثنين، فيما حذر الأردن من أن الإجراءات الإسرائيلية في القدس خلال شهر رمضان تدفع نحو "تفجر الأوضاع".

واشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع شباب حاولوا الوصول إلى المسجد الأقصى، مما يمثل بداية متوترة في أولى أيام شهر رمضان، بعد تعثر محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وأعاقت الشرطة دخول مئات المصلين إلى المسجد الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول الشباب لأداء صلاة التراويح، مساء الأحد، مكتفية بالسماح للنساء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".