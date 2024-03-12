عاجل| تقارير إماراتية.. ارتفاع تحويلات المصريين فى الإمارات بفضل السعر العادل للجنيه

كشف العديد من وسائل الإعلام والصحف الإماراتية، ارتفاع تحويلات المصريين والعمالة المصرية في الإمارات عقب تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق.

وأعلنت شركة الأنصاري الإماراتية للصرافة، عن تسجيل ارتفاع لافت في حجم التحويلات المالية إلى مصر بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بسعر صرف الجنيه المصري والتي تم الإعلان عنها مؤخرا.

وذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية نقلا عن الشركة، أنها سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد التحويلات المالية إلى مصر منذ إعلان البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، عن قرار تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر صرفه وفقا لآليات السوق، مشيرة إلى أن القرار يعود بالنفع على المصريين المقيمين في دولة الإمارات.

كما نقل موقع “إرم” الاقتصادي الإماراتي عن علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة الأنصاري للصرافة، قوله إن القرار الأخير الذي أصدرته الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق له أثر إيجابي كبير على التحويلات المالية إلى مصر، حيث شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ إعلان البنك المركزي المصري عن هذا القرار يوم الأربعاء الماضي.

النجار: زيادة التدفقات والتحويلات المالية إلى مصر

وأشار النجار إلى أن هذه التطورات تشهم بشكل ملموس في زيادة التدفقات والتحويلات المالية إلى مصر من خلال المصريين في الإمارات.

وتابع النجار "في شركة الأنصاري للصرافة التزمنا بمواصلة توفير خدمات التحويلات المالية بأعلى معايير الموثوقية والكفاءة، لتمكين المقيمين من دعم أسرهم، والإسهام في تعزيز التمكين والشمول المالي وازدهار ونماء الاقتصاد المصري".

كما نقل موقعي "مباشر وزاوية"، بيان شركة الأنصاري الإماراتية حول التحويلات المصرية.

وقالت الشركة الإماراتية المتخصصة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، والتابعة لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية"، اليوم، إن القرار يعود بالنفع على المصريين المقيمين في دولة الإمارات.