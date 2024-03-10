خليفة: تحرير سعر الصرف يعزز الثقة في السوق التأمينية ويجذب الاستثمارات

قال أحمد خليفة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن تحرير سعر الصرف وتوفير الدولار في مصر له تأثير إيجابي على صناعة التأمين في البلاد.

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه بفضل تحرير سعر الصرف وتوفير الدولار، قد يزيد الاستقرار الاقتصادي الناجم عن هذه السياسات من الثقة في السوق، وبالتالي يزيد الطلب على وثائق التأمين لحماية الأصول والممتلكات.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، أن تحرير سعر الصرف وتوفير الدولار يمكن أن يساهم في تنويع محفظة الاستثمار لشركات التأمين من خلال تقديم منتجات جديدة وتوسيع نطاق تغطية التأمين لتلبية احتياجات العملاء.

وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إلى أن الظروف الاقتصادية المستقرة وتوفر الدولار يمكن أن تحفز شركات التأمين على الابتكار والتطوير في منتجاتها وخدماتها لتلبية احتياجات السوق بشكل أفضل.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، أن توفير الدولار وتحرير سعر الصرف يمكن أن يعزز الثقة في السوق التأمينية المصرية، مما يجذب المزيد من الاستثمارات ويسهم في تعزيز نمو الصناعة.



وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين أن تحرير سعر الصرف وتوفير الدولار يمكن أن يساهم في توسيع نطاق التأمين في مصر وتحسين الوصول للخدمات التأمينية للمواطنين والشركات، مما يعزز الحماية المالية والاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن صناعة التأمين تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الوعي بأهمية التأمين وتحفيز الأفراد والشركات على تقييم وإدارة المخاطر بشكل أفضل، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين أنه بهذه الآثار الإيجابية، يمكن القول إن تحرير سعر الصرف وتوفير الدولار في مصر قد ساهم في تعزيز صناعة التأمين، تحسين خدماتها، وتعزيز الثقة في السوق التأمينية المحلية.