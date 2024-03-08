الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: الإفراج عن بضائع بـ12 مليار دولار يؤكد صواب تحرير سعر الصرف

النائب ناصر هدية
النائب ناصر هدية

قال النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب، إن قرار تحرير سعر الصرف وربطه بآليات العرض والطلب من قبل البنك المركزي المصري، قرار في وقته تمامًا ويفيد السوق وينعش الاقتصاد، لأنه قضى في خطوة واحدة على ازدواجية صرف الدولار والسوق الموازية، لافتًا إلى التحركات الاقتصادية شديدة الأهمية من جانب الدولة وبتوجيهات الرئيس السيسي أعادت الحيوية ووضعته من جديد على الطريق الصحيح.

وأشار هدية، في تصريح صحفي له اليوم، إلى التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة.

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سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك بعد تحرير سعر الصرف


وأوضح عضو مجلس النواب، أن ذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن الإفراج عن بضائع تتجاوز قيمتها الـ١٢ مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن، يؤكد زيادة التدفقات الدولارية بعد صفقة مشروع رأس الحكمة، وعقب قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف. وشدد على تزايد معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة، ومستلزمات الإنتاج.

واختتم تصريحاته بالقول إن الأزمة الاقتصادية في طريقها للانفراج التام، لافتًا إلى أن مصر ملتزمة تمامًا بسداد التزاماتها والأسعار ستقف عند حدود الطبيعية.

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