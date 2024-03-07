لتثقيف الشباب سياسيا.. "المصريين الأحرار" بالسويس ينظم منتدى شباب الحضارة الأول

نظَّم حزب "المصريين الأحرار" بمحافظة السويس، منتدى شباب الحضارة الأول؛ للتثقيف السياسي للشباب على مدار 3 أيام بمقر الحزب.

جاء ذلك بتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وتحت بالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل، الأمين العام، وأشرف الدكتور عادل فاضل، أمين المحافظة وعضو الهيئة العليا.

أبرز موضوعات الجلسات

ونظمت أمانة الشباب بإشراف رامي عبدالباسط، أمين الشباب فعاليات الملتقي، ووُجّهت الدعوة للأعضاء الجدد وأبناء الحزب، وشملت الجلسات موضوعات مثل الاتحادات الطلابية، والشباب والتنمية المستدامة، والتمكين السياسي للشباب.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة والحزب بالشباب لنشر الثقافة والوعي السياسي بينهم، والدفع بهم للتمكين السياسي كمرحلة أولى للمنتدى.

وقال عادل فاضل، إنه سيتم تكرار منتدى شباب الحضارة لاستكمال المسيرة ودعم الشباب للتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفي جميع المجالات، وذلك بتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، ولدعم الشباب في جميع المجالات.

وجاءت فعاليات اليوم الأول تحت عنوان "الاتحادات الطلابية". حاضر فيها الشباب محمود تامر، مساعد مسؤول لجنة التعليم بالحزب وصاحب فكرة المنتدى، كما حاضر في ذات الجلسة الشاب رامي السيد.

وتضمن اليوم الثاني محاضرات تحت عنوان "الشباب والتنمية المستدامة" وحاضرها الدكتور عبد الهادى النجار.

كما حاضر اليوم الثالث الدكتور عادل فاضل، عضو الهيئة العليا بالحزب وأمين عام الحزب بالسويس، بعنوان "التمكين السياسي للشباب"

ووسط استجابة وتفاعل إيجابيًا، واتسعت دائرة النقاش الجلسات وتم الإجابة على تساؤلات الجميع.

استكمال مبادرة "وعيك يحميها"

من جانبه قال الدكتور عادل فاضل، إن المنتدى استكمالًا لمبادرة "وعيك يحميها" لبناء الإنسان والتوعية الجميع بأهمية المعرفة والتنمية والتطوير للشخصية لكل فرد من أفراد المجتمع لكي نتغير للأفضل وتغير من حولنا للأفضل لخدمة وحماية الوطن وأنفسنا.