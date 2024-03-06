الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى: قرار البنك المركزى يراعى متطلبات السوق ويقضى على المضاربات

النائب أحمد الخشن
النائب أحمد الخشن

اعتبر النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، قرارات البنك المركزي اليوم، خطوة داعمة وقوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتراعي الواقع، فنزيف الدولار وضخه في الأسواق، كما كان طوال السنوات الماضية يتعرض لمضاربات ترفع سعره على غير الحقيقة.

ولفت الخشن، في تصريحٍ صحفيِّ له اليوم، أن تحديد سعر صرف الدولار وفقًا لآليات السوق، يهدف إلى توحيد سعر الدولار في السوق المصرية بعد حالة العشوائية التي سادت السوق خلال الفترة الماضية وضربة قاتلة للمضاربات وتجار السوق السوداء على العملة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن توفير سعر صرف مرن أحد المطالب الأساسية للصنَّاع، مع ترك الأمر لآليات السوق، كما أن توفير الدولار وبسعر عادل يعمل على استقرار سوق الصرف، وينعكس إيجابيًا على جميع الأصعدة.

وكشف الخشن، عن أن القرار جريء ومهم ويتعامل مع الواقع، وسيعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويبشر بانعكاسات إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي ونسب النمو، فضلًا عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وتوقع نائب المنوفية، أن ينعكس ذلك على تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع، والانخفاض التدريجي لنسب التضخم خلال الأسابيع المقبلة.

واختتم النائب أحمد الخشن، أن قرار التسعير العادل للجنيه، كان مطلبًا جماعيًا لكل المستثمرين، وسيساعد حتمًا على تقليل التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة وبشكل طبيعي.

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