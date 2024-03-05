مؤسسة شباب القادة تلتقي بمحافظ الفيوم لبحث سبل دعم برنامج "هي تقود"

التقى النائب أحمد فتحي رئيس مجلس امناء مؤسسة شباب القادة ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، اليوم، بمحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري والدكتور محمد عماد نائب المحافظ لمناقشة سبل التعاون مع مؤسسة شباب القادة من خلال برنامج "هي تقود" اول برنامج لدعم طالبات التعليم الفني في مصر.

وأوضح رئيس مجلس امناء مؤسسة شباب القادة، أن الهدف من هذا التعاون هو لتغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني، حيث سيتم عقد لقاء مع أولياء امور طالبات برنامج "هي تقود" بمحافظة الفيوم لرفع الوعي بأهمية ريادة الأعمال وأهمية تمكين الفتيات اقتصاديًا من خلال الاستفادة من مهاراتهم الفنية.

2650 طالبة من مدارس التعليم الفني تقدمن للبرنامج في دفعته الرابعة

وأضاف النائب أحمد فتحي، إنه قد تقدم للبرنامج في دفعته الرابعة 2023- 2024 أكثر من 2650 طالبة من مدارس التعليم الفني، وتم اختيار افضل 40 طالبة اصحاب الأفكار المبتكرة والمبدعة من محافظة الفيوم لدخول البرنامج والتنافس مع باقي المحافظات.

وحضر اللقاء الدكتورة أماني قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم والاستاذ محمد عبدالسلام مدير التعليم الفني الصناعي بالفيوم، وأسامة هشام نائب مدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة والدكتورة صفاء حسني مديرة البرامج بمؤسسة شباب القادة وإبراهيم ايهاب مدير إدارة التصوير بمؤسسة شباب القادة.

أطلق منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا مبادرة "Startups Showcase"

على صعيد آخر، أطلق منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا مبادرة "Startups Showcase" ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية 2024 والمنعقدة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان "360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة"، وتهدف المبادرة إلى تعزيز تمكين الشركات الناشئة ورائدات الأعمال في مصر.

وأعلنت ريم قابيل مدير خدمات الشباب غير البنكية بالبنك المصري الخليجي "إيجي بنك"، عن تفاصيل العرض والمسابقة، مشيرة إلى أن لجنة التحكيم في المسابقة تضم قيادات نسائية بارزة، هن هدير شلبي المدير العام لشركة "طلبات"، ونجلاء نصير مدير المسؤولية الاجتماعية للشركات بشركة "WE"، وعلا الدجاني مؤسس مشارك وعضو مجلس إدارة "Tiye Angels "، بالإضافة إلى ماري تيريز المستشارة الاستثمارية.