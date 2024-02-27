الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

النائب أحمد فتحي: زيادة رعاة «هي تقود» يجعلنا قادرين على التوسع بكل المحافظات

أثناء توقيع البروتوكول
أثناء توقيع البروتوكول

أعلن النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني والمؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، عن توقيعه بروتوكول تعاون مع مجموعة مدكور، لرعاية برنامج "هى تقود she leads"، الذي يهدف لدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية.

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محافظ المنوفية يلتقى رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة لدعم طالبات التعليم الفنى

وأوضح، فتحي، أنه أصبح هناك أكثر من شريك فى رعاية برنامج هي تقود، وهذا يجعلنا نتوسع أكثر فى خدمة عدد أكبر من الطالبات، وزيادة حجم الدعم المقدم لطالبات التعليم الفني، بالإضافة إلى زيادة عدد رعاة البرنامج يساعد فى تقديم البرنامج بصورة وبجودة أفضل، ويجعلنا قادورن عدد التوسع فى المدارس وزيادة عدد الطالبات فى جميع المحافظات.

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محافظ المنوفية يلتقى رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة لدعم طالبات التعليم الفنى

ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى مدكور رئيس مجلس إدارة مجموعة مدكور، أنه سعيد بالشراكة مع مؤسسة شباب القادة، التي اطلقت برنامج هي تقود لدعم وتدريب طالبات التعليم الفني علي ريادة الأعمال، وهذا يتماشي مع سياسة الشركة فى التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية التي تهدف لتنمية المجتمع في شتي المجالات، وأنها تؤهل وتدرب الفتيات على إنشاء مشروعهم الخاص، حتي يستطيعوا أن يفيدوا المجتمع والاقتصاد المصري بهذه المشاريع.

ويعد برنامج " هي تقود" الأول من نوعه في مصر، حيث يدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها الى مصادر دخل ثابتة وذلك عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية، وتكوين حلقة وصل بين الطالبات والقطاعين الخاص والحكومي، والإعلام، لتبني ودعم وتسليط الضوء على مشروعاتهن.

جدير بالذكر أن مؤسســـة شـباب القــادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح تعمل على البحـث عن قــادة من الشبـاب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة علـى القيـادة المجتمعية والسياسية والإدارية. وذلك من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيـادة فى مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية بتنمية قدراتهم العلمية والنظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليًا.

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النائب أحمد فتحي لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برنامج هي تقود مؤسسة شباب القادة بروتوكول تعاون

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