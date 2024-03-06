الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: آلاف المشروعات القومية في عهد الرئيس حولت الجمهورية الجديدة لواقع حقيقي

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن هناك إصرار من الدولة بقيادة وتوجيهات الرئيس السيسي على إحداث تنمية شاملة ومتكاملة في مصر في إطار الجمهورية الجديدة رغم كل التحديات والمعوقات الاقليمية والدولية.

ونوه المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، بتأكيد المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك رؤية حقيقية وعلمية ومدروسة لتحقيق التنمية في مصر، وتحويل وتغيير واقع مصر من حال إلى حال أفضل رغم التحديات، مشيرا إلى أن ما تحقق في مصر من بنية تحتية ومدن جديدة وتنمية زراعية وصناعية وسياحية يؤكد أن الخير قادم لمصر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى قيام الدولة المصرية بإنشاء أكثر من 15 ألف مشروع قومي في البلاد طوال السنوات الماضية، وتبني رؤية اصلاحية للنهوض بالوطن، ما يؤكد رؤية القيادة السياسية نحو المستقبل.

وأعرب المغازي عن تقديره التام لحجم الاستثمار الأجنبي الهائل في مشروع رأس الحكمة، قائلا: مشروع تطوير "رأس الحكمة" في منتهى الأهمية ويعكس الشراكة العميقة والعلاقة الخاصة بين مصر والإمارات، ولمواجهة الأزمة الاقتصادية والدولار في السوق الموازي.

واختتم النائب يسري المغازي، ان آلاف المشاريع القومية حولت الجمهورية الجديدة إلى واقع، كما أن رأس الحكمة مشروع للمستقبل واستثمار أجنبي ضخم وغير مسبوق.

الجمهورية الجديدة المشاريع القومية رأس الحكمة مشروع للمستقبل تنمية شاملة ومتكاملة

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