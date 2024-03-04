نشأت العمدة: مصر تدشن الجمهورية الجديدة بمشاريع سياحية واعدة

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، إن ما قامت به مصر طوال الثلاث سنوات الأخيرة في مجال السياحة انعكس إيجابيا على مكانتها العالمية وزيادة حصتها من السياحة العالمية.

وأشار العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، إلى ما أعلنه مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم، عن ارتفاع نصيب مصر من حركة السياحة العالمية بمقدار الثلث خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث وصل فى 2023، ونقلا عن وزارة السياحة، إلى 1.2%، بنسبة نمو 33٪ مقارنة بعام 2019، حيث كان نصيبها 0.9٪، وهو ما يعد نجاحا حقيقيا للقيادة السياسية وتوجيهاتها بزيادة عدد السياحة الوافدة إلى مصر.

وأوضح، أن مصر استطاعت أن تزيد حصتها من السياحية العالمية رغم تأثر العالم كله بأزمات اقتصادية وصحية والحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي وغيره، وهو نجاح كبير ولافت للقيادة المصرية.

واختتم النائب بالإشارة إلى توجه مصر نحو السياحة الصحية والعلاجية، والتي تعد مجالا خصبا لاستقبال الاستثمار الأجنبى المباشر، حسب تأكيد رئيس الوزراء، وتوفير العديد من مقومات الجذب السياحي من خلال المشروعات السياحية الضخمة مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة وغيرهما، قائلا: مصر تدشن الجمهورية الجديدة بمشاريع سياحية واعدة.