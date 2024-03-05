الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مطالبات برلمانية بتشديد الرقابة لضبط الأسعار.. والتوسع في "أهلا رمضان"

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

بالتزامن مع التراجع الملحوظ في أسعار الدولار، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة عملية خفض أسعار السلع والمنتجات، والتي تزايد شعرها بشكل مبالغ فيه الفترة الماضية، مؤكدين على أهمية التوسع في معارض أهلا رمضان لتوفير مستلزمات الأسر بأقل الأسعار استعدادا لشهر رمضان المبارك.


وقال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن أزمة السكر ما زالت قائمة ويجد المواطنون صعوبة في الحصول على السلعة من "السوبر ماركت" وغيرها من محلات البقالة، فضلا عن ارتفاع سعره لمستويات قياسية وغير مسبوقة إذا ما توافرت في أي من المنافذ المشار إليها.


وأضاف "القطامي"، في تصريحات صحفية، أن استمرار أزمة السكر، تأتي على الرغم من تأكيدات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بتوافر سلع السكر في جميع محافظات الجمهورية، وهذا غير صحيح تمامًا، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تنجح كما تعهد الوزير في توفير السلع، وهذا يعني أنها لم تستطع القيام بالدور الرئيسي لها وهو توفير السلع.


وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن وزير التموين أصدر قرارًا بوضع الأسعار على السلع وبتحديد حد أقصى للسلع الأساسية، لافتًا إلى أنه يجب بالتزامن مع تحديد أسعار السلع ووضع حد أقصى لها، أن يتم توفيرها بمعدلاتها الطبيعية وكذلك أن يكون السعر عادلًا، لأن الأسعار المعمول بها في الأسواق حاليًا خرافية.


وطالب النائب بالتوسع في معارض أهلا رمضان مع دخول الشهر الكريم، وتوفير السلع بتخفيضات فعلية يمكن أن تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.


من جهته؛ طالب النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على الأسواق، خاصة بعد تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، متأثرًا بالتدفقات الدولارية التي دخلت مصر خلال الأيام الأخيرة، وعلى رأسها عوائد صفقة رأس الحكمة، والتي أنعشت السوق المصرية بـ 10 مليارات دولار وإسقاط 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية، على أن تستكمل باقي قيمة الصفقة خلال الأسابيع المقبلة.


وأضاف "حماد"، أن التجار كانوا يتخذون سعر الدولار المرتفع في السوق السوداء، ذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات، وبالتالي مع تراجع سعر العملة الصعبة في السوق الموازية وهبوطها لأقل من 40 جنيه تقريبًا، يجب ان تكون هناك وقفة للسيطرة على الأسعار ومواجهة جشع التجار.


وقال عضو مجلس النواب، إن بينما انخفض سعر الدولار في السوق السوداء، تظل الأسعار كما هي دون انخفاض، ما يكشف عن جشع هؤلاء التجار، والذي يتطلب تدخل من الأجهزة الرقابية فورًا.


وأعرب النائب عيد حماد، عن تطلعه في انخفاض الأسعار الفترة المقبلة، خاصة بعد الانفراجة التي شهدتها الأسواق المالية والمصرفية خلال الفترة الأخيرة، والتي تعد بمثابة بداية لانطلاقة الاقتصاد المصري.

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