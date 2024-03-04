الإثنين 04 مارس 2024
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سياسي

اقتراح برغبة بشأن التوسع في زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة

القطن
القطن

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بإقتراح برغبة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن التوسع في زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة المستخدم في معظم المصانع المقامة حاليا، والتي تعمل علي إنتاج نوعية معينة من النسيج يضاف عليها ألياف صناعية للإستخدام في الماركات العالمية من الصناعات المختلفة للجينز.

وأشارت "متى"، في بيان، إلى أن التوسع في زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة المستخدم في معظم المصانع المقامة حاليا يساهم فى توفيره فى مصر، بدلا من إستيراده من السودان واليونان، مؤكدة أنه غير متاح استيراده من السودان بسبب الانقسامات الداخلية والحروب بداخلها.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن عدم توفير القطن صغير ومتوسط التيلة فى مصر سيعود بالسلب علي الصناعة المتواجدة حاليا في كثير من الشركات المقامة حاليا والتي سوف يبدأ العمل فيها في المحلة ودمياط المنشأة حديثا طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى لتجديد المصانع وتحديثها علي أحدث النظم، مؤكدة أن ذلك سيكون أوفر من إستيراد القطن من اليونان وأمريكا والبرازيل،  مما يساهم فى توفير العملة في الوقت الحالي.

واختتمت بيانها: لذلك اقتراحى للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لجلب سلالات جديدة جيدة منتجة من القطن قصير ومتوسط التيلة نظرا لإحتياجنا إليه في مصر.

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