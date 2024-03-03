الأحد 03 مارس 2024
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سياسي

أحمد رائف: مشاركة الحكومة جلسات الحوار الوطني يؤكد سيرها بخُطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة

جريدة الدستور

أشاد أحمد رائف مساعد رئيس حزب الوفد لشؤون تنمية الصعيد بما شهدته جلسات الحوار الوطني المتخصصة بشأن الحوار الاقتصادي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتناولها لموضوعات وذات حيوية شديدة الأهمية سواء كان للوطن أو المواطن، وعلى رأسها تناول ملفات التضخم وغلاء الأسعار وعجز الموازنة وتعزيز الطاقة الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، وما يتعلق بالاستثمار والدين الخارجي.

وأكد رائف في بيانه اليوم، أن الحوار الوطني، يبذل جهودا دؤوبة، ويسعى نحو تحقيق الهدف المنشود منه، وهو الوصول إلى توصيات وأفكار قابلة للتطبيق، تسهم في دعم استقرار الوطن، في مواجهة كافة التحديات والأزمات الاقتصادية الراهنة الناتجة عن الأحداث العالمية، مشيرا إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار بما يعزز من مسيرة مصر نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وقال إن حضور الوزراء وممثلي الحكومة والهيئات التابعة لها جلسات الحوار، والجلوس على طاولة واحدة مع الخبراء والمتخصصين والنخبة ورموز الأحزاب والنقابات وممثلي الشعب والنواب، يؤكد سير الدولة المصرية بخُطى ثابتة نحو بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.

وشدد رائف على أن ثمار هذه الجلسات التخصصية سيدعم مساعي الدولة المصرية نحو حل المشكلات والعمل على التسهيل والتيسير على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة وأن المناقشات ركزت على وضع خطة استراتيجية لتخطى الأزمة الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، وكبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، وتعزيز الطاقات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار، وتخطي أزمة الدين الخارجي، بما يخدم المواطن والمواطنين في شتى المجالات.

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