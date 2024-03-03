مدحت الكمار: الدور الريادي والمسؤول لمصر في أزمة غزة نبه العالم لمخططات إسرائيل

حذر النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، من تداعيات الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الاسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، قائلا: ينذر بحدوث كارثة إنسانية جديدة بالتزامن مع الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال وتصاعد عدد الشهداء لأكثر من 30 الف شهيد منذ أكتوبر الماضي.

ودعا الكمار، في تصريح صحفي له اليوم الولايات المتحدة الأمريكية إلى التخلي عن انحيازها السافر لإسرائيل ووقف عدوانها على أهالي غزة، كما دعا المجتمع الدولي التحرك بجدية لوقف أعمال الإبادة الجماعية في القطاع، منوها إلى الدور المصري والجهود المتواصلة بتوجيهات وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف العدوان والعودة لمسار المفاوضات والتوصل لوقف إطلاق النار.

وأوضح أن مواصلة مصر إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية جوا فوق في قطاع غزة، واستمرار المساعدات كذلك عبر المسار البري في رفح يعكس محاولات مصر الحقيقية قيادة وحكومة وشعبا على التخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين والتقليل من معاناتهم.

وحمل مدحت الكمار، المجتمع الدولي معاناة أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني يواجهون خطر المجاعة، والدمار منقطع النظير في القطاع.

واختتم النائب بالتأكيد على الدور الريادي لمصر في الازمة والتي لولاها لما اكتشف العالم حقيقة مخططات العدو الإسرائيلي في القطاع والتي تتجاوز بكثير الرد على ضربة طوفان الأقصى.