الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مدحت الكمار: الدور الريادي والمسؤول لمصر في أزمة غزة نبه العالم لمخططات إسرائيل

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

حذر النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، من تداعيات الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الاسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، قائلا: ينذر بحدوث كارثة إنسانية جديدة بالتزامن مع الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال وتصاعد عدد الشهداء لأكثر من 30 الف شهيد منذ أكتوبر الماضي.

ودعا الكمار، في تصريح صحفي له اليوم الولايات المتحدة الأمريكية إلى التخلي عن انحيازها السافر لإسرائيل ووقف عدوانها على أهالي غزة، كما دعا المجتمع الدولي التحرك بجدية لوقف أعمال الإبادة الجماعية في القطاع، منوها إلى الدور المصري والجهود المتواصلة بتوجيهات وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف العدوان والعودة لمسار المفاوضات والتوصل لوقف إطلاق النار.

وأوضح أن مواصلة مصر إسقاط المساعدات  الإنسانية والإغاثية جوا فوق في قطاع غزة، واستمرار المساعدات كذلك عبر المسار البري في رفح يعكس محاولات مصر الحقيقية قيادة وحكومة وشعبا على التخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين والتقليل من معاناتهم.

وحمل مدحت الكمار، المجتمع الدولي معاناة أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني يواجهون خطر المجاعة، والدمار منقطع النظير في القطاع.

واختتم النائب بالتأكيد على الدور الريادي لمصر في الازمة والتي لولاها لما اكتشف العالم حقيقة مخططات العدو الإسرائيلي في القطاع والتي تتجاوز بكثير الرد على ضربة طوفان الأقصى.

أبناء قطاع غزة غزة إبادة أهل غزة النائب مدحت الكمار قوات الاحتلال إسرائيل

مواد متعلقة

شكرى: الحرب الإسرائيلية شديدة الدموية على الأشقاء فى قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل| الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

عاجل| تشترى ولا تبيع؟.. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين

مشاجرة داخل سرادق عزاء الموسيقار حلمى بكر بالحامدية الشاذلية

عاجل.. الدولار يواصل الهبوط لـ40 جنيهًا فى السوق السوداء والذهب يخسر 1300 جنيه

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بعد أكثر من ساعتين.. حضور نجل الموسيقار حلمى بكر لعزاء والده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين