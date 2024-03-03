الأحد 03 مارس 2024
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سياسي

أحمد محسن: تصفية القضية الفلسطينية مرفوض من جانب مصر والتهجير خط أحمر

غزة
غزة

قال النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر لها موقفها واضح وحاسم فيما يخص المخططات الشيطانية التي تقوم بها إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مضيفا: “حان الوقت لوقف إطلاق النار وإنهاء هذه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة”.

وتابع محسن، في تصريح صحفي له اليوم: “تصدر الحرب على قطاع غزة والأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون، على مباحثات وزيرا خارجية مصر وقطر، والتأكيد خلال اجتماعهما على حتمية وقف إطلاق النار في القطاع، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين والأسرى في أقرب وقت، فضلًا عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة لتخفيف الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، كما شددا وزيرا خارجية مصر وقطر، على الرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، علاوة على تحذير مصر إسرائيل من عواقب إقدام إسرائيل على أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح، وما سيترتب عليه من تبعات إنسانية كارثية ستلحق بالفلسطينيين المتواجدين في رفح، ومن نزحوا من وسط وشمال القطاع تحت القصف والاستهداف الإسرائيلي لهم”.

وأوضح أن تحركات مصر العربية والدولية فضحت مخططات الابادة الجماعية لإسرائيل، داخل قطاع غزة والعدوان الهمجي بحق مئات الآلاف من الفلسطينيين.

واختتم النائب أحمد محسن، محذرا حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الإقدام على حماقة اقتحام رفح بريا، خصوصا وأنه يتركز فيها أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني، مضيفا: “القضية تخص الأمن القومي المصري علاوة على أن تصفية القضية الفلسطينية مرفوض تماما من جانب القيادة السياسية المصرية”.

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