الأحد 03 مارس 2024
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سياسي

نائب رئيس حزب الغد: الرئيس حدد بقوة ملامح الجمهورية المصرية الجديدة

جريدة الدستور

فى حضور المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وجميع قيادات الحزب وشبابه بالمقر المركزى للحزب بوسط القاهرة، ألقى اللواء دكتور سيد محمدين، نائب رئيس الحزب للدراسات  الاستراتيجية، محاضرة حول الأمن القومى وقوى الدولة الشاملة وذلك فى ضوء الجمهورية الجديدة.

واستعرض خلال المحاضرة عناصر القوة للدولة المصرية بداية بالأرض والموقع الفريد والسكان الذى معظمهم من الشباب، مرورًا بالمؤسسة العسكرية العريقة والمؤسسة الدبلوماسية العتيقة والقوة الناعمة المصرية وغيرها.

كما شرح أهم مرتكزات الجمهورية الجديدة الحالية التى طالب بها الرئيس السيسى، ويسهر على تشييدها ووضع اللبنات الأساسية لها.

وأكد اللواء دكتور سيد محمدين على أنها جمهورية تركز على التفكير بطريقة استراتيجية طويلة المدى، وتضع الاستراتيجيات لسنوات بعيدة قادمة حتى العام 30 مرة وحتى العام 50 أخرى، وهى الآن تفكر لما بعد العام 2050.

كما أكد على أنها جمهورية ترتكز بشدة على  المواطنة، وعلى الوحدة الوطنية، وهى جمهورية العدالة الاجتماعية بامتياز، وجمهورية تتنوع فيها مصادر السلاح، وجمهورية تسعى لبناء دولة ديمقراطية مدينة حديثة.

واستعرض اللواء دكتور سيد محمدين المخاطر والتحديات التى تهدد الأمن القومى المصرى حاليًا، كما أشار إلى الفرص وعناصر القوة التى تمتلكها الأمة المصرية.

 

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