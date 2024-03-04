أستاذ قانون دولى: نثق بقدرة مصر على تحقيق مكاسب للفلسطينيين على طاولة التفاوض

مشيدا باستئناف المفاوضات بالقاهرة..

رحب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، باستئناف مفاوضات الهدنة في غزة التي تستضيفها مصر في القاهرة بمشاركة حماس وإسرائيل وقطر والولايات المتحدة.

وقال مهران، في تصريحات صحفية: "خطوة مبشرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة، ونأمل أن نرى نتائج إيجابية وشيكة لها، وأن يقف إطلاق النار قبل شهر رمضان المبارك".

وبيّن الدكتور مهران أن القانون الدوي يوفر الأطر اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه غير القابلة للتصرف، موضحًا أن اتفاقية جنيف الرابعة تنص على واجبات والتزامات دولة الاحتلال تجاه المدنيين في الأرض المحتلة، بما يكفل كرامتهم ويلبي احتياجاتهم الإنسانية.

كما أشار إلى أن قرارات الشرعية الدولية بخصوص القضية الفلسطينية تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أستاذ القانون الدولي أنه من المهم أن تؤدي مفاوضات الهدنة الجارية حاليًا إلى حلول تلبي طموحات الشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي، وتضمن حماية حقوقه غير القابلة للتصرف، موضحًا أن الهدف الرئيس من أي اتفاق لوقف إطلاق النار يتمثل في وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الإنسانية والسياسية بكرامة.

كما حثّ الأطراف المعنية على التوصل إلى آلية تضمن إنهاء الحصار الإسرائيلي الجائر على غزة وفتح جميع المعابر دون قيد أو شرط.

وأثنى مهران على جهود مصر الرائدة والمتواصلة من أجل إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها أهلنا في غزة، مؤكدًا أن القاهرة تقف دومًا في الصف الأول لإنقاذ ودعم إخواننا الفلسطينيين، مبديًا تطلعه إلى اتفاق يضمن تخفيف معاناة أبناء شعبنا في غزة، ويفتح المجال أمام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مشددًا على ثقته فى أن مصر ستبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق ذلك على طاولة المفاوضات.