الإثنين 04 مارس 2024
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سياسي

المصريين الأحرار ينعى الأنبا بيسنتي: عرفنا الفقيد محباً للوطن والكنيسة

الأنبا بيسنتي
الأنبا بيسنتي

نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، الأسقف الجليل الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة بعد رحلة عطاء ومحبة خالصة ستظل أثرها في نفوس الجميع.

وقال الحزب في بيان صحفي: “عرفنا الفقيد محباً للوطن والكنيسة ونموذجاً لخدمة المجتمع دون تفريق على مدار ٣٨ عاماً في الأسقفية وراهب ناسك ودوداً ومبادراً لخدمة الكافة، ولذا فإن تعازينا لكافة أبنائه وأحبائه”.

ووجه الحزب خالص العزاء والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في رحيل الأسقف الجليل، سائلين الله أن يعوض شعب الإيبارشية بخير خلف لخير سلف.

وأعرب الحزب رئيسًا وقيادات وأعضاء عن خالص التعزية لكافة كهنة وقساوسة وراهبات ومكرسات وشعب حلوان والمعصرة وتوابعها، والتعزية موصولة إلى الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف على الإيبارشية.

كما كلف النائب الدكتور عصام خليل وفدًا رفيع المستوى لحضور صلاة الجنازة بالإنابة عنه وحزب المصريين الأحرار، وأيضًا تقديم واجب العزاء.

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