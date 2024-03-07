الخميس 07 مارس 2024
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سياسي

برلماني: المرحلة الثانية من “حياة كريمة” تستهدف 1667 قرية بأنحاء الجمهورية

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم

قال النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن دعم الحكومة للمرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة"، يمثل استكمالا لنجاح المرحلة الأولى التي استطاعت تغيير واقع آلاف المواطنين بقرى ونجوع الريف والصعيد.

وأكد “نسيم” في تصريحات له اليوم الخميس، أن مبادرة “حياة كريمة” نجحت في تغيير واقع كثير من الأسر المصرية من خلال تقديم أوجه الدعم المادي والاجتماعي، فضلا عن الطفرة التنموية الغير مسبوقة التي وضعت تلك المبادرة حجر الأساس فيها من حيث قطاع التعليم والصحة والبنية التحتية ووصول الكهرباء والمياه النظيفة والصرف الصحي وغيره من الخدمات التي أعطت قبلة الحياة لكثير من القرى والنجوع النائية.

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ولفت عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة الثانية للمبادرة ستركز على مجالات الصحة والتعليم كركائز أساسية، وستغطي 1667 قرية عبر 462 وحدة محلية في 59 مدينة ضمن 20 محافظة على مستوى الجمهورية، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، مما يؤكد أن هناك نتائج مبهرة سينتظرها المواطنين الفترة القادمة.

وأضاف النائب نادر يوسف نسيم، أن تدبير الحكومة الأموال اللازمة في الخطة الاستثمارية المقبلة وتأمينها، سيساهم في قطع شوط كبير في كافة المشروعات التابعة للمبادرة ومن ثم سيكون لها مردود جديد على مجالات عدة واهمها القضاء على معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل كثير لتشغيل هذه المشروعات.

النائب نادر يوسف نسيم حياة كريمه المستشار محمد الحمصاني الطفرة الصرف الصحي

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