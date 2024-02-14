نادر نسيم: مصر حذرت إسرائيل من ارتكاب خطيئة كبرى بتوسيع عملياتها العسكرية فى رفح

قال النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن مصر حذرت دولة الاحتلال عدة مرات، أن عدم استقرار الأوضاع في المنطقة سينتج عنه تحول كبير وصراع أوسع سيكون مضرًا بالجميع، لكن دولة الاحتلال تواصل السير في سياساتها الغاشمة تجاه قطاع غزة.

وأوضح نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن تفكير إسرائيل في عملية عسكرية كبيرة داخل مدينة رفح على حدود مصر ليس مجازفة خطيرة فقط، ولكنها خطيئة كبرى ستدفع دولة الاحتلال ثمنها خصوصًا مع ما ينتظر أن يسفر ذلك عن تدفق النازحين لمصر مع رفض مصر التام لمثل هذه الخطوة حماية لأمنها القومي.

وواصل وكيل دينية الشيوخ، أن مصر ترفض رفضًا تامًا فكرة تصفية القضية الفلسطينية أو مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، رغم أن العالم يقف عاجزًا عن ردع عدوان الاحتلال، وإنقاذ الفلسطينيين من أعمال آلة الحرب الوحشية الإسرائيلية.

ولفت النائب، إلى أن حكومة دولة الاحتلال تحاول أن تنقذ نفسها من مصير محتوم، فتوسع عدوانها في قطاع غزة رغم ما ينطوي على ذلك من خطورة بالغة، محذرًا: إسرائيل تتحدى بوقاحة كل القوانين والأعراف الدولية، وتواصل انتهاكاتها فى ظل صمت وتواطؤ المجتمع الدولي، وممارساتها في رفح الفلسطينية، ستفجر الفوضى وعليها العودة لطريق المفاوضات واستعادة الأسرى بهذه الطريقة.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، أن قصف المناطق السكنية برفح يرقى إلى جرائم حرب ويتطلب محاسبة مرتكبى هذه الجرائم أمام محكمة العدول الدولية وإيقاف العدوان.