أردوغان: عازمون على زيادة التبادل التجارى مع مصر لـ15 مليار دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه ناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت.

وأضاف أردوغان خلال قمة مصرية تركية مع الرئيس السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة، ونقلته قناة "إكسترا نيوز": "عازمون على زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر، كما تبادلت الآراء مع الرئيس السيسي بشأن اتخاذ تدابير إضافية من أجل زيادة التعاون التجاري والاقتصادي".

وتابع: "تركيا أثبتت قوتها في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية، ويمكن أن نطور علاقتنا مع مصر بناء على الطاقات الكامنة بين البلدين".