الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أردوغان: عازمون على زيادة التبادل التجارى مع مصر لـ15 مليار دولار

كلمة الرئيس أردوغان
كلمة الرئيس أردوغان مع الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه ناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت.

وأضاف أردوغان خلال قمة مصرية تركية مع الرئيس السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة، ونقلته قناة "إكسترا نيوز": "عازمون على زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر، كما تبادلت الآراء مع الرئيس السيسي بشأن اتخاذ تدابير إضافية من أجل زيادة التعاون التجاري والاقتصادي".

وتابع: "تركيا أثبتت قوتها في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية، ويمكن أن نطور علاقتنا مع مصر بناء على الطاقات الكامنة بين البلدين".

أردوغان السيسي الرئيس السيسي تركيا مصر الاستثمارات التركية

مواد متعلقة

الكاتبة والمحامية أميرة بهى الدين: الإخوان «قلة منظمة» ونحن «كثرة مبعثرة».. وعندما تجمعنا فى 30 يونيو لم يعودوا موجودين 1

أيمن الرقب: اجتياح إسرائيل مدينة رفح يهدد السلام والاستقرار فى المنطقة

مدير مستشفى غزة الأوروبى: الاحتلال يشن حربًا على كل مقومات الحياة فى غزة

سقوط طائرة أردنية أثناء جولة تدريبية بقاعدة الملك حسين الجوية

الأونروا: إسرائيل تدَّعى علينا بلا أدلة

"حماس": أى هجوم إسرائيلى على رفح يعنى نسف مفاوضات التبادل

14 مجزرة جديدة للاحتلال فى قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدًا و173 مصابًا

"القاهرة الإخبارية": انفجارات عنيفة برفح وخان يونس

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. المحكمة الدستورية تصدر قرارًا بشأن تنظيم الخلاف حول المؤجر والمستأجر

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

العميد يختار عبد الواحد.. مسيرة لاعب الزمالك قبل تكليفه بتدريب المنتخب

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

نص كلمة الرئيس السيسى فى المؤتمر الصحفى مع أردوغان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

مدحت بشاى

الهوية المصرية.. والمناعة الثقافية

جلال حمام

لا تمتحنوا صبر مصر.. فجيشها قادر

لواء. محسن الفحام

القائد.. والقرار

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية